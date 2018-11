São Vicente domina nacional de Ténis 2018

26/11/2018 23:30 - Modificado em 26/11/2018 23:35

O Campeonato Nacional de Ténis 2018, realizado na cidade da Praia, foi o culminar da época em Cabo Verde, e uma vez mais, São Vicente mostrou toda sua supremacia com a conquista de quatro primeiros lugar em 7 possíveis. Ao todo o conjunto de S. Vicente conquistou 9 taças englobando 1º, 2º e 3º lugar, quando o total de troféus em disputa era de 20. A tenista Melissa Ferreira foi distinguida com a taça de atleta revelação.

A caminhada dos títulos começou em Santo Antão, onde foram realizados os Campeonatos Nacionais de Sub-12, Sub-14 e Sub-16, com a conquista de 4 medalhas. Rafael Rodrigues foi o grande vencedor nos Sub-12, enquanto Anderson Neves arrecadou o troféu em Sub-16. O título de Sub-14 foi para o representante de Santo Antão, Carlos dos Prazeres, que venceu na finalíssima o são-vincentino Christian Whanon, ficando este com a medalha de prata. Já o bronze foi para Alexandre Lopes.

Nos Campeonatos Nacionais de Sub-18, Séniores feminino, masculino e veteranos realizado na cidade da Praia, os tenistas de São Vicente conseguiram juntar mais cinco medalhas. Em Sub-18, os irmãos Gil e Gildo Jesus enfrentaram-se na final e a vitória sorriu a Gildo. Em séniores masculino Marvin Silva arrebatou o ouro. Nos veteranos Hermenegildo Jesus ficou na segunda posição. Em femininos, Jocilene Fernandes conseguiu a medalha de bronze.

A Associação de Ténis de São Vicente (ATSV) com 9 medalhas conseguidas consegue ser assim a Associação com mais troféus nos Campeonatos Nacionais de 2018. Quatro de ouro, três de prata e dois de bronze. Logo a seguir vem a Associação de Santiago com 8 medalhas (2 ouro, 3 prata e 3 de bronze). Santo Antão fecha o pódio com duas medalhas, sendo uma de ouro e outra de prata. A Associação do Sal conseguiu apenas uma medalha de bronze, em Sub-12 masculino.

A Associação de Ténis de São Vicente, através de uma publicação na sua página oficial do Facebook, enaltece o grande trabalho feito por todos os envolvidos nesta prova e que elevaram, uma vez mais, o nome de São Vicente a nível do ténis no nacional. “Acreditamos que isso não deixa dúvidas quando ao trabalho da ATSV vem realizando. Estamos na vanguarda do ténis nacional, em termos de divulgação e motivação dos atletas. Agradecemos a todas as empresas pelo apoio que nos têm dado, tornando possível o nosso trabalho. Agradecer o espírito de entrega de todos os atletas, treinadores, staff arbitragem, clubes e o público que de todas as formas vibraram connosco as emoções de cada momento, a Comunicação Social e a toda a equipa da ATSV”.