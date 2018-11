Campeonato Nacional de Futebol 2019: Campeão regional de São Vicente de novo no grupo A

A Federação Cabo-Verdiana de Futebol (FCF) realizou no sábado, 24, na sua sede, a Assembleia-Geral ordinária de associados, onde procedeu a realização do sorteio do Campeonato Nacional de Futebol para esta época desportiva. O campeão regional de futebol de São Vicente está de novo inserido no Grupo A, juntamente com Académica da Praia (Campeã Nacional), o campeão regional de Santo Antão Sul e, a estreante neste grupo, o Fogo.

As onze regiões desportivas do país já conhecem os potenciais adversários, para a fase de grupos da prova maior de clubes do nosso país, onde a Académica da Praia marca presença na qualidade de campeã Nacional.

A curiosidade maior nesta edição da prova é que as 11 regiões desportivas vão ficar dispostas nos mesmos grupos, à semelhança da época passada. Vejamos em 2018 o grupo A, foi composta pelas equipas do CS Mindelense (São Vicente), Académica do Porto Novo (Santo Antão Sul), Sal Rei (Boavista), e a Académica da Praia (Santiago Sul). Ironia do destino ou não, a “Micá” da Praia surge novamente no grupo A, juntamente com os futuros campeões de São Vicente e de Santo Antão Sul. A única mudança neste grupo é a saída da região desportiva da Boavista dando o lugar à do Fogo. O certo é que este grupo trás consigo novamente o rótulo do “grupo da morte”.

Por sua vez o grupo B, regista-se apenas a mudança entre as regiões desportivas de Santiago Norte, que dá lugar a região desportiva do Maio. Santiago Norte integra agora o grupo C onde se mantém-se as regiões desportivas da Brava, São Nicolau e Santo Antão Norte. Por fim o grupo D formado pelos campeões regionais de Santiago Sul, da Boavista, do Sal e de Santiago Norte.

O modelo da competição a ser utilizado será igual ao da época passada. As equipas vão disputar os jogos da fase de grupos num sistema a duas mãos, prosseguindo o mesmo critério para as meias-finais da prova. Para os jogos das meias-finais haverá um sorteio, após a realização da fase de grupos. A finalíssima será realizada em campo neutro.