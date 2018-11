Sokols 2017 contra a regionalização administrativa: “ Não queremos ser colónia da Praia“

23/11/2018 23:12 - Modificado em 23/11/2018 23:12

O Movimento Sokols 2017, numa conferência de imprensa promovida na manhã desta sexta-feira, 23, em Mindelo, afirma estar contra a regionalização administrativa que está em vias de ser implementada em Cabo Verde. Regionalização essa que em nada beneficiará São Vicente, nem as outra ilhas do arquipélago. No entanto o grupo aponta como solução a Autonomia de todas as ilhas, através da implementação da Regionalização Política, onde cada ilha terá uma Assembleia que terá o poder legislativo, onde as leis devem que ser respeitadas de acordo com o estatuto nacional.

Salvador Mascarenhas, líder deste movimento, começou por dizer que São Vicente, assim como todas as outras ilhas, está sendo colonizado pela Praia. “Não digo Santiago porque também está ilha está sendo colonizado pela Praia, onde ela própria se situa. Estamos a ser colonizados pelos centralistas e toda a gente tem esta percepção.

O que vai acontecer com a regionalização administrativa é que o poder central vai enviar emissários. Com isso vai haver mais descontrolo, mais burocracias, mais corrupção. Vai ser uma grande confusão e gastos de dinheiro que não irá resolver nada”.

Salvador Mascarenhas aclara que o grupo está completamente contra a Regionalização Administrativa. O grupo entende que pegando nesse início se sirva de matriz para receber contribuições de toda a sociedade. “Nós não queremos ser donos da verdade. Se amanhã alguém nos propor e nos apresentar uma ideia diferente e melhor, e isso vai acontecendo com a evolução das ideias, vamos pensar nisso e aceitá-la se for o caso”.

“As nossas armas vão ser sempre pacíficas porque é a forma mais eficaz de mudar mentalidades e, que as pessoas percebam e mudem as suas mentalidades. Serem cidadãos mais activos”, sustenta.

Para Salvador Mascarenhas o movimento propõe um Senado onde cada ilha seja representada por um senador, onde se iria discutir as coisas de uma “forma horizontal”. De acordo com o mesmo, as potencialidades de cada ilha estão desaparecendo, apontando como exemplo o facto de São Vicente ter um potencial académico tremendo, mas vai desaparecer devido a construção da Universidade da Praia. “A massa crítica de São Vicente está a desaparecer”, enfatiza.