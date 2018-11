“MexiMexê” promove formação de monitores em São Nicolau

23/11/2018 02:04 - Modificado em 23/11/2018 02:04

Os Municípios da Ribeira Brava e Tarrafal de São Nicolau recebem, de 23 a 26 de novembro, a Formação de Monitores, no âmbito do Programa “MexiMexê”, com o objetivo de capacitar técnicos especializados em atividades físicas, para dar uma melhor orientação aos praticantes.

Promovida pelo Ministério do Desporto através do Programa Nacional de Atividade Física e Saúde, em parceria com as Câmaras Municipais de São Nicolau, a referida formação irá decorrer nos Centros de Juventude dos respetivos municípios e será ministrada por professores de Educação Física, especialistas em atividade física.

Esta formação vai capacitar cerca de 30 monitores dos dois municípios da ilha de S. Nicolau, selecionados pelas próprias autarquias, para trabalharem com as comunidades e estimular a atividade física em todas as localidades e em todas as idades, criando o hábito de praticar atividade física para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. O objetivo do programa MexiMexê é generalizar a prática do desporto e da atividade física no país. Assim, futuramente, os monitores irão ministrar aulas em todas as localidades daqueles municípios.

De recordar que o Programa Nacional de Atividade Física “MexiMexê” tem o objetivo de aumentar o nível de conhecimento sobre os benefícios da atividade física para a saúde, bem como estimular a sua prática de forma regular, tornando as pessoas mais ativas em casa, no trabalho e nas escolas.