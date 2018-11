Carla Monteiro esclarece informações prestadas sobre calcetamento e saneamento em São Vicente

A responsável pelo Pelouro do Ambiente da autarquia mindelense, Carla Monteiro, em resposta a uma matéria publicada pelo NN na terça-feira, 20 de Outubro, sobre às reivindicações feitas pelos munícipes de várias localidades, que ainda não receberam obras de calcetamento e saneamento, veio agora clarificar que não pode falar de calcetamento por não ter legitimidade nesta área. “Cerca de 80% famílias de São Vicente estão ligados a rede pública de esgoto, e não que a população sanvicentina tem uma taxa de saneamento e calcetamento a volta dos 80%” aclara.

Carla Monteiro sustenta que não pode falar de calcetamento, mas sim somente de saneamento, onde reconhece que a edilidade tem vindo a realizar um grande trabalho. “Todos os dias fazemos ligações, e estamos à volta dos 80%”. Sobre a ligação da água nas localidades a vereadora afirma que é o trabalho da Electra. “A Electra leva água até as localidades, e nós a Câmara Municipal de São Vicente o que fazemos é apoiar as famílias carenciadas com a ligação da sua casa até a rede pública da água, que é gerida pela Electra. O mesmo acontece com a rede pública de esgotos, nós ajudamos as famílias a fazerem as ligações até as suas casas” clarifica.

A vereadora esclarece ainda que somente o Presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves é que poderá esclarecer questões ligadas ao calcetamento, porque é o vereador responsável.

Carla Monteiro confirma o exposto anteriormente vincando que em cada ano a edilidade trabalha com o máximo número de zonas possíveis. Isto para dar resposta aos problemas das zonas com maiores problemas. “O plano da Câmara Municipal de São Vicente passa por garantir a todos os são-vicentinos uma qualidade de vida melhor”.