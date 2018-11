Ministério da Cultura homenageia Ildo Lobo no Palácio da Cultura

23/11/2018 01:50 - Modificado em 23/11/2018 01:51

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção Geral de Artes e das Indústrias Criativas realiza este sábado, 24 Novembro, no Palácio da Cultura Ildo Lobo um concerto em homenagem a Ildo Lobo, pelas 19h00, na fachada do edifício no Plateau.

De acordo com a organização, o evento acontece por ocasião da data de nascimento do artista, 25 de novembro, e conta com as atuações do músico Nhelas Spencer e o grupo coral da Cesária Évora Academia de Artes (CEAA).

Ildo Neves de Sousa Lobo nasceu em 1953, em Pedra de Lume, na ilha do Sal, em Cabo Verde. Aos 17 anos Ildo Lobo foi viver para a cidade da Praia para frequentar o liceu (ensino secundário).

Em 1973, com apenas 19 anos, integra o grupo “Os Tubarões” como vocalista. Até 1994 o grupo “Os Tubarões” editou álbuns na voz de Ildo Lobo com temas como “Tabanca”, “Pépé Lopi”, “Djonsinho Cabral”, “Tchon di Morgado”, “Tema para Dois”, “Os Tubarões ao Vivo” e “Porton de Nôs Ilha”.

Em 1994, com a separação do grupo, Ildo Lobo iniciou uma carreira a solo. Em 1996 grava o seu primeiro álbum, intitulado “Nôs Morna”, onde homenageia o pai. Em 2001, grava o seu segundo álbum, de nome “Intelectual” e em 2005 foi lançado o álbum póstumo “Incondicional”. Ildo Lobo faleceu a 20 de outubro de 2004.