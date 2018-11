Autoridades políciais cabo-verdianas realizam uma simulação de preservação de cena do crime

23/11/2018 01:39 - Modificado em 23/11/2018 01:39

Esta atividade acontece esta sexta-feira, dia 23 de novembro com a ajuda dos especialistas da Polícia Holandesa, na zona de Achada de São Filipe, uma simulação de isolamento de local crime.

De acordo com o gabinete de comunicação da PN, esta atividade marca um dos momentos altos de diferentes ações de formação ministradas pelos especialistas da Polícia holandesa aos elementos do sistema judicial cabo-verdiano, designadamente o Ministério Público, Polícia Judiciária e a Polícia Nacional.

A formação que teve início no dia 19 deste mês tem por objetivo reforçar a qualificação dos profissionais das referidas instituições, a fim de padronizar os procedimentos que devem ser adotados na preservação e isolamento de um local do crime.

Os profissionais vão demonstrar os procedimentos de isolamento da área do local para impedirem a entrada de pessoas numa cena do crime, de tal forma a evitar prejuízos quanto ao trabalho policial e pericial na recolha de vestígios e de impressões digitais que são essenciais à investigação criminal.

Durante uma semana, elementos da PN participaram, no Centro Nacional de Formação da PN, numa ação de formação sobre o Policiamento de Proximidade. Ao longo do mesmo período decorreu em paralelo outras ações de formação, sendo uma para os magistrados do Ministério Público e outra para os elementos da Polícia Judiciária. Tudo isso assente na lógica da necessidade de reforçar as capacidades de coordenação das atividades de investigação.

Esta ação de formação enquadra-se no âmbito da cooperação existente entre a Polícia da Holanda e de Cabo Verde e conta com o apoio do escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (ONUDC).

Durante a simulação vão estar presentes, além dos especialistas da Polícia Holandesa e formandos cabo-verdianos, altos dirigentes policiais e não só.