Carnaval 2019: Estrelas-do-Mar aceite na LIGOC só desfila se o VO desfilar

23/11/2018 01:25 - Modificado em 23/11/2018 01:25

Depois das muitas polémicas em torno da participação ou não do Grupo Estrelas do Mar no desfile do carnaval 2019, a LIGOC, confirmou nesta quinta-feira, 22, a entrada deste grupo carnavalesco na Liga, o que possibilita ao grupo desfilar estar no próximo ano. Resta saber se o Vindos do Oriente , que anunciou que não iria desfilar em solidariedade com o Estrelas do Mar, vai fazer marcha atrás e desfilar. Por lado o NN sabe que o EM só desfila se o VO desfilar. Mas, para este grupo a solidariedade não é o único motivo que o pode deixar de fora . Existe outras questões com o percurso de volta e meia que o VO não aceita ou a ideia do desfile ser realizado em dois dias . Tudo indica que há mais polémicas na LIGOC.

A polémica entre a Liga dos Grupos Oficiais de Carnaval de São Vicente e o grupo carnavalesco Estrelas-do-Mar vinha se arrastando desde o mês de Outubro. Altura em que a Liga anunciou que o grupo não possuía, ainda, as condições legais para ser aceite como membro oficial. Sendo assim participariam no carnaval 2019 os grupos Flores do Mindelo, Monte Sossego, Vindos do Oriente e Cruzeiros do Norte, ou seja, os quatro grupos fundadores dessa liga, constituída no passado mês de Julho.

No entanto na conferência de imprensa realizada na terça-feira, 20, a direcção da LIGOC liderado por Marco Bento, afirmou estarem abertos para um encontro com os dirigentes deste grupo. Uma primeira tentativa de encontro que estava agendada para a segunda-feira, 19, fracassou devido a ausência, por motivos profissionais, de Marco Bento da ilha de São Vicente. Ausência justificada com problemas no voo de regresso à ilha. Desse modo, o encontro foi remarcado, porque ele é que tem o processo e faz questão de discuti-lo pessoalmente com os representantes do referido grupo.

Encontro esse que viria a realizar-se na tarde de quarta-feira, 21, entre membros da LIGOC e do Grupo Carnavalesco Estrelas do Mar. O desfecho parece ter sido o melhor para o carnaval mindelense. A LIGOC, através de uma nota na sua página oficial do Facebook, publicada nesta quinta-feira, deu as boas vindas ao novo membro. “A LIGOC dá as boas vindas ao seu mais novo membro. A LIGOC dá as boas vindas ao seu novo sócio! Associação Carnavalesca e Cívica Estrelas-do-Mar” lê-se.

Sanado este imbróglio com o grupo carnavalesco Estrelas-do-Mar, a LIGOC, certamente irá voltar as suas baterias para resolver o dossier relacionado com o grupo bicampeão Vindos Oriente e um dos sócios fundadores da LIGOC. Um processo que parece ser mais complexo de resolver devido a posição da líder do grupo Lili Freitas, que recentemente acusou a Liga de funcionar de forma pouco transparente, sentindo-se à margem e que o grupo não concorda com o estatuto que acham ser da congénere brasileira.

Uma reviravolta poderá ainda ser alcançada se houver abertura para um diálogo entre os dirigentes do grupo e a LIGOC. Uma possibilidade já deixada em aberta pelo líder da liga, Marco Bento, mas que parece ser um cenário difícil de alcançar por ora, devido a intransigência da direcção do Vindos de Oriente.

Praticamente a três meses de ser realizada a maior manifestação cultural de São Vicente, este é certamente o problema maior a ser resolvido por parte da LIGOC. No entanto na conferência de imprensa realizada na terça-feira, um membro da Liga, enalteceu que o carnaval será realizado com ou sem a participação do grupo Vindos do Oriente.