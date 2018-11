Enapor e ADS Cabo-Verde assinam Memorando para construção de um Floating Music Hub

O acto de assinatura aconteceu ontem, 21 de Novembro, na Gare Marítima do Porto Grande.

A Enapor, representada pelo PCA, Jorge Maurício, e a ADS Cabo Verde – África Development Solutions, representada por Kunlé Adeyemi, assinaram um Memorando de entendimento comprometendo-se a assinar um Contrato de Uso Privativo para a construção e exploração de um Floating Music Hub no Mindelo.

O acto contou com a presença do Ministro e do Secretário de Estado Adjunto para a Economia Marítima, José Gonçalves e Paulo Veiga.

Este projecto abrange parte da orla marítima da Avenida Marginal e inclui a construção de um estúdio de gravação de alto nível que pode trazer grandes nomes da música internacional à ilha.

Trata-se de um projecto, que pela sua natureza, é de rápida execução, por ser uma estrutura pré- fabricada, flutuante e amovível, e potencia a oferta turística e cultural da cidade do Mindelo.

É também uma excelente oportunidade de negócio, bem como um importante instrumento de promoção da cultura, turismo, reordenamento da orla marítima e o desenvolvimento económico da ilha de São Vicente.

O conceito deste projecto já foi materializado em alguns países com sucesso, sendo exemplo disso, o empreendimento Makoko Floating School na China.