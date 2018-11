Olavo Correia : Acordo de investigação marinha e oceânica irá ter grande impacto na vida do país

Para o Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças este, o acordo assinado esta manhã de quinta-feira, terá um impacto essencial e fundamental na vida do nosso país.

Olavo Correia garante que o acordo que reconhece e estimula a investigação marinha e oceânica irá trazer ganhos enormes para o país, isso porque com o documento assinado, Cabo Verde poderá participar dos concursos públicos, feitos normalmente para os Estados-membros da União Europeia, mas que também incluem Cabo Verde e o país vai poder usufruir do programa de Ciência.

Um acordo, que segundo Olavo Correia resulta de um processo de partilha de Cabo Verde e a União Europeia.

A visita do comissário coincidiu com a organização da Ocean Week que acontece desde do dia 19 e termina esta sexta-feira, 23 em Mindelo e contou com eventos internacionais centrados no desenvolvimento da economia azul.