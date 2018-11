Carlos Moedas assina com o governo um documento que reconhece e estimula a investigação marinha e oceânica

23/11/2018 00:59 - Modificado em 23/11/2018 00:59

No âmbito do Cabo Verde Ocean Week (Semana dos Oceanos), o governo de Cabo Verde através do Vice-primeiro Ministro e Mistro das Finanças, assina acordo de Cooperação sobre a Investigação e Inovação Marinha, esta quinta-feira, no Centro Oceanográfico de Mindelo, com o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação.

A assinatura do documento decorrer à margem de uma conferência ministerial de alto nível “O nosso oceano atlântico para o crescimento e bem-estar”.

De acordo com o comissário Carlos Moedas, Cabo verde tem uma situação geográfica ideal e que tem excelentes investigadores, uma peça fundamental na estratégia da própria união europeia e cavo verde representa uma plataforma central deste de um projeto da União Europeia e espera ter cada vez mais investigadores a participar do programa de ciência.

A ideia é segundo Moedas, iniciar em varias áreas, seja na variabilidade do clima, dos ecossistemas e por exemplo no mapeamento do fundo do mar e isso será feito em Cabo Verde, porque é aqui que realmente querem investir.