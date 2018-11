Torneio Abertura: Mindelense com olhos postos na liderança isolada numa jornada onde há Derby Vs. Académica

23/11/2018 00:55 - Modificado em 23/11/2018 00:55

A 5ª jornada do Torneio Abertura de São Vicente tem início no sábado 24, às 14 horas, com o jogo Mindelense – Salamansa. Os encarnados entram em campo focados na liderança isolada da prova, numa jornada onde o outro líder, o Derby, vai enfrentar a “Micá”.

CS Mindelense e Derby entram para esta jornada com os mesmos pontos na tabela classificativa. Ambas as equipas somam 8 pontos. Uma vitória dos pupilos de Rui Alberto Leite na partida frente ao Salamansa colocará a equipa, provisoriamente, na liderança isolada da competição. Ficando a assistir de camarote ao encontro que no domingo, a fechar a jornada, põe frente a frente as formações do Derby e da Académica.

Se uma vitória do Mindelense nesta partida colocará a equipa sozinha no topo da classificação mesmo que à condição, importa destacar que um triunfo do Salamansa, que tem 5 pontos, permitirá à equipa igualar o número de pontos que os encarnados têm na classificação.

O embate entre Derby e Académica, um clássico de São Vicente, poderá ser decisivo para estas duas formações. É que a derrota de uma delas significará um possível adeus à conquista do torneio que serve de preparação para o campeonato regional.

Quando faltam duas jornadas para o fim da prova e , matematicamente, só o Castilho está arredado da conquista da mesma. Á espreita de somar mais alguns pontos e deixar a decisão final para a última jornada estão o Batuque (3º) e o Farense (5º). O Farense entra em campo no segundo jogo de sábado, 24, para enfrentar o Castilho, último classificado e que ainda não pontuou. Por sua vez, o Batuque enfrenta, no domingo, no primeiro jogo, o Corinthians que é o penúltimo classificado com apenas 3 pontos.

Classificação à 4ª jornada:

1º-CS Mindelense 8 pontos; 2º- Derby 8 pontos; 3º-Batuque FC 7 pontos; 4º-Académica 7 pontos; 5º-Farense 6 pontos; 6º-Salamansa 5 pontos; 7º-Corinthians 3 pontos; 8º-Castilho 0.

Jogos e horários da 5ª jornada:

Sábado: 14 horas Salamansa x CS Mindelense ;16 horas Farense x Castilho

Domingo: 14 horas Batuque x Corinthians ; 16 horas Derby x Académica