EUA: Morte de dois cabo-verdianos em Boston deixa comunidade em choque

22/11/2018 15:49 - Modificado em 22/11/2018 16:33

A morte de Ludmila Miranda dos Santos e José dos Santos, na segunda-feira 19, nos Estados Unidos da América deixou a comunidade cabo-verdiana residente em Boston em estado de choque.

Conforme a polícia de Boston, o corpo de José dos Santos foi encontrado, já sem vida, com vestígios de ferimentos de bala, no oitavo andar de um apartamento em Jamaica Plain na cidade de Boston. No mesmo apartamento encontrava-se Ludmila dos Santos (Lu), ainda com vida, mas também ela com múltiplos ferimentos de bala.

De acordo com informações recolhidas Ludmila dos Santos foi levada para o hospital mas acabou por falecer, não resistindo aos ferimentos sofridos. Também na mesma residência foi encontrado um segundo homem, cuja a identidade ainda se desconhece. Este apresentava ferimentos provocados por golpes de faca. Foi socorrido e de momento encontra-se fora de perigo.

Até então desconhecem-se os motivos que estiveram na origem nesta tragédia que vitimou estes dois cabo-verdianos radicados em Boston (Massachusetts- EUA).

Ludmila dos Santos era natural da ilha do Fogo e deixa dois filhos menores. Conforme informações recolhidas viveu por muito tempo com José dos Santos, com quem tinha dois filhos, mas atualmente encontravam-se separados.

José dos Santos, antes de emigrar para Estados Unidos da América, era agente de Polícia Nacional em Cabo Verde. Atualmente trabalhava como segurança.

As investigações sobre esse caso ainda estão a decorrer.

Em atualização