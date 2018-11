Praia: Tribunal decreta prisão preventiva para suposto abusador sexual de menores

O Tribunal da Comarca da Praia mandou, na quarta-feira, aguardar pelo julgamento em prisão preventiva um homem, de 40 anos, acusado de agressão sexual com penetração contra duas menores de 11 e 8 anos.

Segundo a Inforpress, informações recolhidas junto de fontes judiciais dão conta que o indivíduo foi detido, fora de flagrante delito, pela Polícia Judiciária, após a emissão de um mandado do Ministério Público, na terça-feira, 20.

De acordo com a mesma fonte, o indivíduo, residente num dos bairros da capital, é suspeito da prática de mais de vinte crimes de agressão sexual com penetração a menores de idade, sendo um deles agravado pelo facto de ser sua sobrinha.

Presume-se que o suspeito, sob ameaça de morte, obrigava as menores a manter relações sexuais com ele, em número incontável de vezes. Os abusos terão, segundo a mesma fonte, ocorrido quando as vítimas tinham 11 e 8 anos, respetivamente.