Boavista vai reforçar o seu Corpo de Bombeiros com mais 15 efectivos

22/11/2018 00:50 - Modificado em 22/11/2018 00:50

O Município da Boa Vista vai reforçar o seu Corpo de Bombeiros com a formação de mais 15 efectivos. Este reforço visa melhorar a respostas à demanda da ilha que tem crescido de uma forma considerável.

A acção de formação aos 15 futuros bombeiros terá a duração de 15 dias. Esta formação que decorre até ao dia 05 de Dezembro também inclui a participação dos membros do corpo de bombeiros municipais desta ilha. No entender do Presidente da Câmara Municipal da Boavista, José Luís Santos, esta formação é um passo importante para o reforço dos bombeiros municipais, principalmente para reforçar a sua capacidade de intervenção. Isto porque o Município tem registado um crescimento significativo da população, dos assentamentos urbanos e dos empreendimentos económicos que requerem uma intervencão cada vez mais frequente e complexa.

O edil destaca ainda o papel dos bombeiros na sociedade e sua capacitação enquanto processo dinâmico de aquisição de novos saberes e competências. “Esta é uma condição incontornável para a melhoria do desempenho profissional. Bem como de enriquecimento pessoal, assegurando igualmente desta forma, uma melhor, e mais qualificada interacção operacional no socorro às populações” afirma o presidente da Câmara Municipal da Ilha, á RCVBV.