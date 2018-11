Santo Antão: Câmara Municipal da Ribeira Grande discute em Sessão Ordinária Planos de Actividades e Orçamento para 2019

22/11/2018 00:31 - Modificado em 22/11/2018 00:31

A sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Ribeira Grande terá lugar na quinta-feira e sexta-feira (22 e 23) em Ponta do Sol e servirá para a discussão e aprovação dos instrumentos de gestão da Câmara Municipal da Ribeira Grande para o ano civil de 2019. O orçamento para o ano económico de 2019 ascende os 456 mil contos. Mesmo assim existe um decréscimo de 4,88% em relação ao orçamento de 2018. Este documento será submetido à avaliação dos deputados municipais, com menos cerca de 23.400 contos, e que no entender da edilidade é um modelo inovador para atingir os preceitos, assente na prudência face à despesa pública, crescimento moderado das receitas e um plano de investimentos calculados.

A CMRG, na proposta de Plano de Actividades para 2019, crê que o combate aos índices de pobreza, a melhoria da competitividade da economia e a luta contra o desemprego são tarefas que continuam a impôr-se num quadro demográfico crítico e num crescimento lento.

Para além do Plano de Actividades e do Orçamento para 2019, esta reunião ordinária servirá para os deputados municipais do concelho da Ribeira Grande discutirem o Plano Estratégico do Município.

A ordem do dia da sessão comporta ainda assuntos relacionados com a apresentação da proposta de delimitação das localidades do Município e a aprovação da proposta de deliberação de revisão dos Estatutos e Regimentos da Associação dos Municípios de Santo Antão (AMSA).