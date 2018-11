São Vicente recebe 2ª edição da Feira XpoStartUp

22/11/2018 00:27 - Modificado em 22/11/2018 00:27

Sob o lema “Blue Innovation”, o evento será realizado em Mindelo, ilha de São Vicente, nos dias 22 a 24 de Novembro.

Realizado pela KMind7 em parceria com a PROEMPRESA, a feira está enquadrada na visita, a esta ilha, do Comissário para a Inovação da União Europeia, Carlos Moedas.

De acordo com a organização e á semelhança do que aconteceu na Cidade da Praia, no âmbito do TEDxPraia 2018, o evento irá agregar um conjunto de iniciativas relacionadas ao empreendedorismo, inovação e tecnologia no país, criando desta forma, um ambiente propício à troca de sinergias e networking entre criadores, investidores, curiosos, académicos, empresas, instituições e organizações do sector.

Este evento pretende ainda, cita a mesma fonte, estabelecer-se como plataforma de conexão que fará a ponte entre os jovens criadores e as necessidades do mercado. Ou seja, proporciona o contacto entre os diferentes players do sector, com vista a facilitar o surgimento e a inserção de produtos e serviços inovadores no mercado nacional e internacional.

Por outro lado, pretende criar o apetite nas empresas nacionais e não só, em procurar, primeiramente, no mercado nacional por soluções para os problemas e necessidades empresariais, contribuindo igualmente para o desenvolvimento de uma cultura de empreendedorismo e inovação em Cabo Verde.

O “ #Blueinnovation – Open Space” é o recinto onde está previsto que aconteçam todas a actividades da Feira XpoStartUp – Mindelo. Utilizando o edifício CC, com os seus espaços comuns, auditório, praças (interior e exterior) mas também, a Praça Nhô Roque, onde se pretende que haja vários debates, num ambiente informal, com os jovens, as Start-Ups, empresas, investidores e investigadores das áreas de inovação e tecnologia. Foram convidamos personalidades com experiência numa determinada área de conhecimentos a juntar-se ao debate, dando a sua perspetiva sobre a matéria em debate.

Todas as actividades deverão traduzir-se em uma sessão de partilha, capacitação e networking, apresentando as oportunidades e potencialidades da mesma para o desenvolvimento da economia digital, através das PME’s.

O público-alvo deste evento envolverá, empresários, decisores, estudantes, empreendedores das diversas áreas, curiosos e jovens em geral.