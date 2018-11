Petição para salvar o coral da Laginha

22/11/2018 00:20 - Modificado em 22/11/2018 00:20

O grupo recém-criado de proteção da enseada de corais da praia da Laginha lança petição com o objetivo de promover um diálogo junto das autoridades para analisarem o que se pode fazer para a proteção desse espaço.

Dizem que a petição é um apelo ao Primeiro-ministro de Cabo Verde, para ajudar a impedir que essa enseada se transforme numa lixeira lamacenta.

Guilherme Mascarenhas, que está à frente desta luta pela biodiversidade da Laginha, numa nota de imprensa enviada a nossa redação, mostra-se preocupado com a situação do coral situado na enseada da Laginha, reforça que apesar do nosso país ser 99% mar é muito provável que 99% dos nossos habitantes nunca tiveram a felicidade e privilégio de observar e mergulhar e conhecer, ao vivo, essa realidade “fantástica que é o mundo submarino”.

Adianta ainda que toda a gente conhece uma grande diversidade de animais que não existem aqui e são poucos os que conhecem as nossas espécies marinhas, chegando muita gente a pensar que corais são plantas e até mesmo pedras.

Por isso aponta o dedo à educação que recebemos “até esta data mas que poderemos mudar” e ajuntou ainda que a enseada d’coral está a ter e poderá continuar a ter um papel muito grande (devido a uma série de requisitos muito difíceis de se conseguir num só local) na inversão desta atitude. “Desde há alguns anos que temos levado vários grupos a mergulhar na enseada, com gente desde os 5 anos até 80 e tal anos, e quase todos gostam e querem sempre repetir a experiência e já temos esboçado um projeto para uma trilha interpretativa submarina que permitirá melhorar essas experiências”, explica.

Conta que, com a construção dos tubos de canalização da água pluvial sejam desviados dessa pequena baía conhecida pela sua riqueza marinha e que apesar de diversos avisos sobre as riquezas ali existentes e dos impactos negativos não surtiram nenhum efeito.

Este porta-voz do grupo revela ainda que que esta luta já é longa (para mim tem mais de 5 anos) e temos tentado sempre a via do esclarecimento pois acreditamos que a educação é o único meio para combater a ignorância e avançarmos.