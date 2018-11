Post: cinco aviões a voar

22/11/2018

Quando li a faknews que o Governo de Cabo Verde iria comparar CINCO aviões para depois os oferecer ao parceiro estratégico achei que mesmo para notícia falsa só podia ser uma grande mentira. Nem me preocupei que mais uma vez, como contribuinte, teria que vir pagar por mais um desvairo dos muitos que os sucessivos governos fizeram em relação à TACV. Deixei-me ficar nas calmas. Não podia ser verdade: onde Cabo Verde iria buscar dinheiro para comprar CINCO aviões. Não podia ser verdade. Gualberto do Rosário não está no Governo e José Maria Neves está a dar aulas. E só os dois seriam capazes de me convencer que seriam capazes de arranjar recursos para tal desatino. Não sendo assim fiquei tranquilo até que veio o Ministro das Finanças num post no FB dizer que “Se Cabo Verde tivesse dinheiro para comprar cinco aviões e depois os ceder a terceiros para gerir, o país não precisaria de ninguém para administrar a TACV”. E tinha razão para ficar tranquilo e por isso pratilho na íntegra o post do Ministro das Finanças.

Clarificando a questão da TACV: O Governo não vai adquirir cinco aviões!

Se Cabo Verde tivesse dinheiro para comprar cinco aviões e depois os ceder a terceiros para gerir, o país não precisaria de ninguém para administrar a TACV.

O que está em causa é que, enquanto a TACV não for privatizada, continua e terá que continuar a voar. Entretanto, os aviões serão adquiridos em regime de leasing (aluguer) e toda a operação feita no quadro deste contexto é da responsabilidade da TACV e, em última instância, o acionista Estado. Porém, quando a empresa for privatizada, a responsabilidade do leasing dos aviões passará para a empresa que vier a assumir a responsabilidade da TACV.

É muito importante que haja uma boa gestão da informação sobre esta matéria, sob pena de prejudicar o próprio processo de privatização que já vai na fase final.

Embora todas as variáveis não estejam sob o controlo do Governo de Cabo Verde, pretendemos fechar este processo até o final deste ano.

A determinação e empenho deste Executivo na resolução deste processo é total.

