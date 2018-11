Futebol: CAF nomeia árbitros cabo-verdianos

A Confederação Africana de Futebol (CAF) indigitou duas equipas de arbitragens cabo-verdianas, chefiada por Lenine Rocha e Fabrício Duarte para dirigir, nos dias 04 e 05 de Dezembro, os Jogos da Copa das Confederações e Liga dos Campeões Africano, a serem realizados na Gâmbia.

De acordo com uma nota da CAF a que este Online teve acesso, a equipa liderada pelo árbitro Lenine Rocha vai dirigir no dia 4 de Dezembro a partida entre Gâmbia Armed Forces e Football Club de San Pedro da Costa do Marfim. Lenine Rocha, o árbitro central, da região desportiva de Santo Antão Sul, vai ser coadjuvado por Hélio Jorge e Aritson Santos, sendo Timas Mendes o quarto árbitro. O comissário deste jogo é o nigeriano Kachalla Baragana.

Para a Liga dos Campeões Africano, Fabrício Duarte, árbitro de Santiago Sul, foi nomeado para dirigir a partida da segunda mão, no dia 05 de Dezembro, entre Gamtel FC e Club Sportif Constantinois. Fabrício Duarte vai estar acompanhado nesta partida por Wilson Jorge e Luís Barbosa. Timas Mendes foi também nomeado como o quarto árbitro deste encontro.