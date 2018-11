CNDHC realiza formação sobre intervenção com condenados por crimes sexuais

21/11/2018 23:43 - Modificado em 21/11/2018 23:43

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza, desde ontem 21 e até 24 de Novembro, uma formação sobre intervenção com condenados por crimes sexuais.

A iniciativa conta com as parcerias do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA), da Direção dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social (DGSPRS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Esta ação será direccionada a técnicos com formação em psicologia clínica que intervêm no processo de reinserção social de reclusos condenados por crimes sexuais, incluindo os estabelecimentos prisionais, delegacias de saúde e hospitais.

O objetivo é reforçar a intervenção dos profissionais com os condenados por crimes sexuais, reduzindo o risco de reincidências. Além disso, pretende-se testar e recolher inputs para um Manual de Intervenção com Condenados por Crimes Sexuais, que deverá depois nortear o trabalho dos técnicos nessa área.

Desta forma, pretende-se contribuir para a definição de uma estratégia que promova a mudança comportamental, preparando, do ponto de vista da prevenção de comportamentos sexualmente abusivos, o regresso dos reclusos à vida quotidiana.

Refira-se que a formação resulta de uma das recomendações do Estudo Diagnóstico sobre o Perfil dos Condenados por Crimes Sexuais contra Menores – Conhecer para melhor intervir, realizado em 2016 pela CNDHC, com o objetivo de conhecer as particularidades dos crimes sexuais cometidos no contexto cabo-verdiano.

Os dados revelaram, em vários casos, uma elevada probabilidade de risco de reincidência devido a vários fatores, um dos quais prende-se com a inexistência de um programa especializado e estruturado para reclusos condenados por crimes sexuais.

Uma formação focada sobretudo no que se refere ao estudo de caraterísticas e especificidades de condenados por crimes sexuais e elaboração de planos de intervenção nesta área.