Os 20 anos da Estação Espacial Internacional

21/11/2018 12:45 - Modificado em 21/11/2018 12:45

A Estação Espacial Internacional descolou, há 20 anos, do Cazaquistão.

AEstação Espacial Internacional – International Space Station (ISS) – comemorou, esta terça-feira, 20 anos. Há duas décadas, o módulo descolou do Cazaquistão, inaugurando uma nova era de cooperação de alta tecnologia no espaço.

A agência espacial russa Roscosmos iniciou o projeto para construir um sucessor para as estações Mir e Skylab, quando lançou seu módulo Zarya do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Duas semanas depois, a Nasa seguiu o exemplo com o seu próprio componente, Unity. Os dois juntaram-se à órbita terrestre e iniciaram um esforço de construção de 13 anos que possibilitaria a produção de um vasto satélite artificial, servindo como um observatório, laboratório e plataforma a partir da qual a humanidade poderia progredir na compreensão de próprio mundo, conta o The Independent.

A ISS também foi um ato marcante de cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia, os velhos inimigos da Guerra Fria, que acabariam por decidir cessar décadas de tensões nucleares para partilhar os conhecimentos que ambos acumularam durante e depois da Corrida Espacial dos anos 1960.

Fonte: Notícias ao Minuto