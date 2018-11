Cinema do mundo reúne-se na capital egípcia

21/11/2018 12:21 - Modificado em 21/11/2018 12:21

Tem início hoje à noite a edição de 2018 de um dos festivais de cinema mais antigos do mundo, que se realiza na capital egípcia.

O filme de abertura é “Green Book”, de Peter Farrelly, biografia do italo-americano que serviu durante vários anos como motorista particular do lendário pianista Don Shirley. Interpretado por Viggo Mortensen e Mahershala Ali, o filme estreia em Portugal em Janeiro e é desde já apontado como um dos favoritos aos Óscares. O seu título remete para o nome do livro que, durante os anos de segregação, indicava locais como restaurantes e hotéis onde os negros norte-americanos podiam entrar.

É assim entre o espetáculo e a denúncia que começa a 40ª edição do Festival do Cairo, que celebrará muito em especial, como seria de esperar, o cinema árabe. No momento em que vivemos, nada melhor para conhecer o “outro”, que tanto medo causa em quem não o conhece. Além do mais, a realidade recente aponta para uma notável emergência do cinema dos países árabes, que têm vindo a conquistar o seu lugar nos mais importantes festivais e em salas de cinema de todo o mundo.

Bastaria dar o exemplo de filmes como o marroquino “Sofia” (Melhor Argumento na seção Un Certain Regard de Cannes), o argelino “En Attendand les Hirondelles” (também em Un Certain Regard de Cannes), o tunisino “Hedi” (Melhor Ator e Melhor Primeira Obra em Berlim), o libanês “Capharnaum” (Prémio do Júri oficial e do Júri Ecuménico em Cannes) ou o egípcio “Yomeddine” (candidato à Palma de Ouro de Cannes).

Ao contrário no entanto de algumas destas cinematografias que poderemos classificar como emergentes, dadas as dificuldades estruturais ao nível dos meios financeiros e de produção, o cinema egípcio tem no entanto um enorme historial, que se reflecte aliás em 40 edições do seu festival mais prestigiado. Youssef Chahine, vencedor de prémios em Cannes, Berlim e Veneza, foi o seu realizador mais prestigiado, e do seu imenso e popular star-system basta referir o nome de Omar Sharif que, depois de dezenas de filmes no seu país natal, saltou para a ribalta do cinema mundial ao entrar em filmes como “Lawrence da Arábia” ou “Doutor Jivago”.

A edição deste ano homenageará já esta noite o realizador britânico Peter Greenaway, e terá no ator Ralph Fiennes um dos seus convidados de honra. O dinamarquês Bille August, que já passou entre nós para rodar “A Casa dos Espíritos” e “Último Comboio para Lisboa”, será o presidente do júri. O festival inclui uma competição internacional, onde se destacam as presenças de “Amin”, do francês Philippe Faucon, “Pájaros de Verano”, do colombiano Ciro Guerra, ou “Euphoria”, nova realização da atriz italiana Valeria Golino, e uma competição sob o lema Novos Horizontes do Cinema Árabe, onde vai ser possível ver filmes de Marrocos, Arábia Saudita, Líbano, Tunísia e naturalmente do país anfitrião.

O festival, que termina no dia 29, inclui ainda encontros profissionais entre produtores e realizadores em busca de financiamento para os seus novos projetos e terá ainda a presença, provando bem a sua importância estratégica, dos principais responsáveis da programação de festivais como Cannes, Veneza e Sundance, bem como o “estado-maior” da Netflix.