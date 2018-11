Para os momentos de cansaço mesmo críticos, ‘sesta poderosa’ é a resposta

As vantagens associadas às pequenas sestas durante o dia são defendidas pela maioria dos especialistas que se focam neste tema.

Há dias em que o café não é solução, o que pode ser frustrante quando se sabe que se tem pela frente um longo e preenchido dia. É principalmente a estes casos que muitos aconselham a uma sesta, que promete ser tão curta quanto poderosa.

Não precisa de mais do que 15 minutos para acordar com o cérebro renovado e cheio de energia. Além disso, especialistas apontam como vantagens desta prática melhorias a nível de memória, racionalidade e aprendizagem.

Dormir tem como função melhorar a ‘plasticidade’ do cérebro, que é o que nos permite a capacidade de aprendizagem, explica o Business Insider. Além disso, o próprio corpo recupera e recompõe-se durante o sono,nomeadamente o sistema imunitário, o que explica porque é que ficamos doentes com maior facilidade em períodos de pouco sono.

É certo que todas estas vantagens não serão conseguidas numa sesta de 15 minutos caso não se durma, contudo, a falta de sono continua a ser um problema presente na sociedade, por isso, esta poderosa serve como uma pequena pausa que garante que os bons efeitos no cérebro são restaurados e assim se consegue completar o dia com maior sucesso.

Como, quando, onde?

Nem todos os locais de trabalho oferecem a possibilidade de se dormir por 10 ou 15 minutos, e não vai querer que o seu chefe o veja a dormir à secretária, contudo, se tiver uma hora de almoço pode guardar os últimos minutos para uma curta sesta no carro, por exemplo. Caso trabalhe a partir de casa, evite a cama para que não relaxe demasiado: um cochilo no sofá, com uma máscara de olhos e um despertador para dali a 15 minutos será o ideal.

Se dormir demasiado, arrisca-se a acordar a meio de um ciclo de sono, o que leva a um desconforto e mau estar que contraria a sensação de energia e revitalização que se quer. Para garantir que não se cai em tal erro, muitos são os que optam por uma chávena de café antes da sesta: porque não atua de imediato no organismo, o café fará efeito na altura em que se acordar do curto sono, ou seja, será um duplo boost de energia.

Fonte: Notícias ao Minuto