Sal: PJ detém indivíduo por tráfico de drogas

21/11/2018 01:10 - Modificado em 21/11/2018 01:10

A Policia Judiciária do Sal deteve, na madrugada desta terça-feira, 20, em flagrante delito, no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos, na posse de 1.600 gramas de cocaína, em elevado estado de pureza, que transportava, dissimulados em 18 diferentes peças de roupa.

A operação ocorreu na sequência de uma ação preventiva e de rotina de controlo de passageiros de voos proveniente de América do Sul. O detido será presente, na tarde desta terça-feira, 20, às autoridades competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das mediadas de coação pessoal.