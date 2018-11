Eventos desportivos para promoção do país: o uso de conteúdos multimédia

21/11/2018

No segundo dia do Cabo Verde Ocean Week, além de outras actividades paralelas, debruçou-se sobre os eventos desportivos, turismo e promoção de Cabo Verde. Um painel com temas como os Jogos Olímpicos Africanos de Praia 2019, o impacto do circuito mundial de Kitesurf 2018, bem como o mercado e potencialidade da pesca desportiva.

Conteúdos desportivos e promoção de Cabo Verde e Surf foram os temas debatidos na Universidade do Mindelo, com especialistas nacionais das referidas áreas.

Para Silvestre Évora da Sport Fishing Club Mindelo, que se debruçou sobre o mercado e a potencialidade da pesca desportiva, adiantou que por sermos um país arquipelágico, a vocação dos habitantes terá que ver com o mar e com as suas potencialidades e o desporto náutico desde, concretamente tem ganho nos últimos anos um grande destaque a nível nacional e internacional e que nos quatro meses por ano entra alguma divisa para o país e existe uma certa movimentação importante para a economia do país.

Em 2015, o Sport Fishing Club Mindelo organizou um torneio internacional. Em 2020 será organizado no Mindelo o campeonato de pesca desportiva da Europa, em São Vicente.

Por seu lado, a representante do Nautic Sports Events, organizadora oficial dos campeonatos da GKA em Cabo Verde, diz que o objetivo é trazer mais eventos para Cabo Verde, em especial para a ilha do Sal, mas conseguir que sejam fixos e criar uma agenda e com o objetivo de realizar duas etapas mundiais de kitesurf em Cabo Verde, e ambiciona ainda que outras empresas sejam capazes de trazer outras modalidades internacionais para o país.

E além de ser um desporto, atrai também profissionais de imagem, marcas mundiais e os midias que não querem perder a oportunidade de se associarem ao deporto e garantir a visibilidade das vantagens.

Por isso considera que não é apenas um desporto, mas serve para promover Cabo Verde, a ilha do Sal mais concretamente, como um destino de excelência para a prática de desportos náuticos, refere Debora Abu-Raya, que destaca ainda a importância dos atletas nacionais, que estão no top cinco da modalidade a nível mundial. “É o sector do desporto que já conferiu maior número de títulos mundial para Cabo Verde”, assegura.

Para a presidente dos Jogos Africanos de Praia, a ser realizado na ilha do Sal, Filomena Martins destaca as reiais capacidades do país na organização do evento, mas acredita que é possível a realização de um evento de alta qualidade que possa deixar para Cabo Verde, um legado positivo, dentro daquilo que são as possibilidades.

Um evento desportivo que irá contra com 11 modalidades.

Entretanto, assegura que a organização quer fazer os jogos “com mínimo custo”, e que tenha em conta a proteção do ambiente, referindo a questão do uso de plástico durante o evento desportivo, com o objetivo da preservação marinha.

Assegura quinda que quer que os jogos sejam o mais inclusivos possíveis, com a venda de bilhetes, com a participação de nacionais, estrangeiros e turistas, bem como oferecer aos melhores alunos de Cabo Verde a possibilidade, em parceria com o Ministério da Educação, de assistir aos jogos, como forma de motivá-los e ainda dar visibilidade ás empresas locais, é outro dos objetivos da organização.

Para Saulo Montrond, da Green Studio, o maior impacto deve-se ao facto do uso de conteúdos digitais, sendo importante comunicar e promover o evento. “Hoje em dia é muito importante a realização de eventos e hoje em dia estamos a receber grandes eventos no país e a prova disso são os jogos africanos de praia, que acontecem em 2019, o campeonato mundial de Kitesurf”. Mas assegura que é importante o retorno que possa vir disso, com a transmissão dos eventos, tanto na televisão, como nas plataformas digitais. “´Importante não só a realização, mas também a transmissão e vendê-los através da notoriedade que só a televisão pode dar”.