São Vicente: Jovens criam empresa de Eventos e driblam o desemprego na ilha

21/11/2018 00:53 - Modificado em 21/11/2018 00:53

O empreendedorismo jovem em São Vicente tem crescido a olhos vistos. São cada vez mais os jovens que têm dado o seu contributo para o desenvolvimento económico da ilha, nos mais diversos domínios. Mais uma prova disso é a empresa Tud Eventos, uma empresa de organização de eventos.

Conta com uma estrutura diretiva composta por 4 jovens empreendedores, ambos residentes em São Vicente. Evandro Rodrigues, Elton Delgado, Erick Delgado e Álvaro Rocha.

Estes jovens são considerados atualmente como sendo um dos melhores gerentes de equipas de eventos de São Vicente. Isto dito pelos entendidos na matéria. Convidados a transmitir a sua experiência nesta área ainda bem recentemente no movimento Step by Step.

Evandro Rodrigues (Tchulaz), representante do grupo, conta que “gerir pessoas não é tarefa fácil. Cada um possui um nível de compreensão diferente. No entanto, temos conseguido e estamos sempre a investir na capacitação do pessoal com vista à sua formatação de forma a fazerem um trabalho bem feito. Incentivando-os sempre a trabalhar em equipa e a desenvolver espírito de liderança”.

Mas nem sempre foi assim. “Tudo foi alcançado á base de muito esforço, muito trabalho adquirido e experiência obtido no terreno”, afirma este jovem empreendedor. Adiantou ainda que inicialmente, há dois anos atrás eram apenas um grupo. Diz que tudo começou de forma intencional. Foi na sequência de dívidas contraídas na organização de um evento para crianças que não correu bem no tocante ao retorno financeiro.

Para pagar essas dívidas, decidiram trabalhar na organização de eventos noturnos. Inicialmente no club Syrius. Uma experiência que confessa não ter sido simples pois não possuíam nenhum conhecimento do ramo.

Apesar das dificuldades assegura que conseguiram alcançar o objetivo pretendido. A liquidação da dívida.

Fundada a 1 de Outubro de 2018, atualmente conta com uma equipa de aproximadamente 40 colaboradores.

São os gerentes da Zona X. A cara da empresa. O espaço é considerado um ponto de partida para as noitadas no Mindelo. Um projeto inovador onde o foco principal é o Deejay, como sendo o artista da noite, criado por um grupo de jovens nesta categoria, em busca do seu espaço no mercado.

A primeira temporada contou com a colaboração de vários Djs, desde os mais experientes, até aos iniciantes, que encontram nesta iniciativa a oportunidade de demostrarem o seu talento, sempre acompanhados da velha guarda da casa, neste caso, os X Suport time.

A inovação neste sítio é a palavra-chave. Recentemente juntaram à festa, DJs femininos que surgiram no âmbito de um Workshop, onde participaram cerca de 100 pessoas. Uma iniciativa louvada pela organização dos DJS Award de Cabo Verde.

O Zona X é um local que já possui o seu público fiel. Os frequentadores habituais estão na faixa etária dos 18 aos 35 anos. Mas segundo “Tchulaz” a meta é conquistar um coletivo acima desta idade. “Estamos orgulhosos do nosso trabalho, mas claro que somos ambiciosos. Queremos sempre mais. Estamos a pensar em fazer a segunda temporada, onde vamos trazer novos talentos”, avança.

Além destes eventos, organizam outras actividades com o apoio de diversos parceiros. Segundo o nosso entrevistado, acreditaram no trabalho da equipa.

O mesmo avança que o objetivo agora é, singrar mais no mercado trabalho. “A cada objetivo alcançado são sempre traçados novas metas. Queremos dar sempre mais um passo em frente no sentido de procurar o empreendedorismo. Gerar o nosso auto sustento e gerar empregos. Quem sabe viver de eventos”.