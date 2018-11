Presidente da LIGOC : “A postura do Estrelas do Mar é lamentável, mas estamos abertos ao diálogo”

Marcos Bento, presidente da LIGOC, em conferência de imprensa realizada, nesta quarta-feira, no Centro Cultural do Mindelo, considerou que as questões relacionadas com o Estrelas do Mar deveriam ser tratados no seio da Liga e não nas redes sociais e na praça pùblica. “Não poderemos vir a saber de notícias e decisões do grupo através da comunicação social ou do Facebook. Isto quando ainda estão em processo de legalização na LIGOC.

Marcos Bento condena essa postura. “É uma postura lamentável, mas estamos abertos a um diálogo com o grupo e pedimos que estejam mais pertos da LIGOC”. Por isso diz que não entende a posição do grupo Estrelas do Mar em levar este assunto para a praça pública, principalmente nas redes sociais, se poderá ser discutida em sede própria.

Marcos deu a versão da LIGOC sobre este processo que acabou por ser discutido nas redes sociais. Assegura que o grupo pediu a entrada na LIGOC quando esta já estava constituída. “Temos que ter isso como base, porque a LIGOC se rege por um estatuto que permite dizer sim ou não, sobre a entrada ou não do Estrela-do-Mar ou outro grupo.

“Não há nenhum impedimento por parte da LIGOC na entrada do grupo. A questão é estar legal, porque existe um processo de legalização a ser seguido para ser um grupo oficial. Por isso pedimos serenidade ao grupo para resolver este assunto na sede própria”. O presidente da LIGOC está convencido que “se conseguirmos concersar com os responsáveis do grupo Estrelas do Mar, em sede da LIGOC, certamente que chegaremos a uma conclusão e não teríamos esse vazamento de desinformações e marcações de encontros nas redes sociais” .

A criação da LIGOC

O presidente do Conselho Deliberativo da LIGOC, e presidente do grupo carnavalesco de Monte Sossego, Patxa, começou por explicar a criação da LIGOC argumentando que tem como objectivo defender intransigentemente os interesses do carnaval, e acima de tudo proteger todos os seus grupos, na organização dos desfiles de carnaval. “Portanto a partir de 22 de Março trabalhamos incansavelmente durante cerca de 66 semanas, ou seja, um ano e meio, até 22 de Julho de 2018, data que conseguimos fazer uma Assembleia Constitutiva e eleger órgãos e empossamento dos mesmos, e a LIGOC começou a funcionar”.

Para Patxa o Carnaval 2017 foi um marco do carnaval em São Vicente, porque depois dos desfiles oficiais, todos os grupos que participaram no carnaval decidiram à 22 de Março no primeiro encontro, que era preciso ser criado uma liga de grupos oficiais de carnaval. “Importante dizer que esta comissão ADOC para além do seu trabalho incansável, foi constituído por todos os grupos; Cruzeiro do Norte, Escola de Samba Tropical, Flores do Mindelo, Monte Sossego e Vindos do Oriente, isto para não deixar nenhuma dúvida. Inclusive o grupo carnavalesco Vindos do Oriente sempre participou com um economista e um jurista nesta Comissão ADOC, e sempre contribuíram para elaborar o documento fundamental que era o Estatuto, que a Liga rege” sustenta.

No entender do presidente há alguma confusão das pessoas achando que a LIGOC está contra o Carnaval ou que quer impôr algumas ideias a volta do carnaval. Assume que a LIGOC foi uma iniciativa dos grupos, e por isso são os grupos é que decidem o seu destino dentro do carnaval de São Vicente. “São os cinco grupos é que tomam as grandes decisões do carnaval, isto no conselho deliberativo, cabendo a LIGOC a organização. Os últimos episódios à volta do carnaval em São Vicente, de facto não tem servido para valorizarem o carnaval, e a paixão que move os mindelenses, ao longo dos anos”.

Nesta conferência de imprensa estiveram para além dos membros da direcção da LIGOC, os presidentes dos grupos carnavalescos do Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Monte Sossego. Notando-se a ausência do grupo Vindos do Oriente.