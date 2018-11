O presidente do CD da LIGOC não entende como o V.O. está contra um estatuto que aprovou

21/11/2018 00:09 - Modificado em 21/11/2018 00:09

O presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Grupo Monte Sossego lamenta as afirmações que o grupo Vindos do Oriente fez sobre a LIGOC, em que afirma que a Liga funciona de forma pouco transparente, sentindo-se à margem e não concordam com o estatuto que acham ser da congénere brasileira. “Patxa” avança que a situação não é agradável para ninguém, uma vez que Vindos do Oriente é sócio fundador. “Estamos numa fase complicada que é a formação de uma liga que é o sonho de todos os grupos de carnaval. Inclusive dos grupos que já não desfilam. Temos a acta da Assembleia Constitutiva onde consta a assinatura dos membros do grupo Vindos do Oriente. Não entendemos o porque de serem contra um estatuto quando estiveram na Assembleia e assinaram a acta de constituição”.

“Patxa” concluiu dizendo que não existem grupos e LIGOC, mas sim os grupos é que formam a LIGOC.