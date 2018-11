Carla Monteiro: “São Vicente tem uma taxa de saneamento e calcetamento à volta dos 80%”

20/11/2018 23:54 - Modificado em 20/11/2018 23:54

A responsável pelo Pelouro do Ambiente da autarquia mindelense, Carla Monteiro, em resposta ás reivindicações feitas pelos munícipes de várias localidades, que ainda não receberam obras de calcetamento e saneamento, afirma que a Câmara Municipal tem em mãos um projeto para todas essas localidades.

A vereadora do Ambiente, Carla Monteiro, está ciente das preocupações dos moradores das zonas periféricas e sustenta que as situações relacionadas com o saneamento, calcetamento e canalização de água, estão a ser resolvidos aos poucos pela edilidade. “A Câmara Municipal de São Vicente luta para que toda a população são-vicentina tenha uma vida digna” refere.

De acordo com a vereadora, a CMSV faz o que pode no sentido de ajudar as pessoas a terem melhores condições de vida. Principalmente nas áreas fulcrais como saneamento, calcetamento e água canalizada. “Já fizemos trabalhos de calcetamento, saneamento e levamos água canalizada há muitas localidades. O objetivo passa por satisfazer toda a população em geral. São Vicente tem uma taxa de saneamento e calcetamento a volta dos 80%”sustenta.

Carla Monteiro garante ainda que em cada ano a edilidade trabalha com o máximo número de zonas possíveis. Isto para dar resposta aos problemas das zonas com maiores problemas. “O plano da Câmara Municipal de São Vicente passa por garantir a todos os são-vicentinos uma qualidade de vida melhor” finaliza.