Carnaval 2019: Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Samba Tropical apoiam as decisões da LIGOC

20/11/2018 14:48 - Modificado em 20/11/2018 14:48

Os grupos fundadores da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), esta segunda-feira, através das suas redes sociais, assumem de forma incondicional as decisões tomadas pela Liga.

Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Samba Tropical, nas suas redes sociais, deixam claro que assumem a posição tomada pela Liga “pelo bem do carnaval do Mindelo” e deixam claro que, independentemente da decisão tomada pelo grupo campeão, o que vigora são as decisões da Liga.

Esta polémica teve início quando o Grupo Carnavalesco Estrelas do Mar demonstrou a sua intenção de desfilar no Carnaval 2019 e foi barrada pela Liga. Esta apoia-se no recém-criado estatuto para justificar a sua decisão. Decisão que a direcção do Estrelas do Mar diz não entender.

Solidária com o Estrelas do Mar, o grupo vencedor de 2018, Vindos do Oriente, veio na semana passada, na pessoa da sua presidente, Lili Freitas, anunciar a decisão de não participarem no desfile de 05 de Março do Carnaval 2019. Apesar de ter admitido não ter sido uma decisão fácil de tomar, alegou, no entanto, que diversos factores estiveram na origem desta decisão. Para além da decisão da LIGOG-SV em bloquear a participação do Grupo Estrelas do Mar no desfile de carnaval do próximo ano, bem como a percepção de “o caminho que o Carnaval de São Vicente está a tomar foge do nosso propósito de divertir e fazer uma festa para o povo desta ilha”.