Mulher matou namorado, cozinhou-o e serviu restos mortais numa refeição

20/11/2018 10:19 - Modificado em 20/11/2018 10:19

A mulher já foi detida pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos.

Uma mulher marroquina está a ser acusada do homicídio do namorado, de ter desmembrado o corpo e de depois o ter cozinhado e servido os restos mortais numa refeição oferecida a trabalhadores paquistaneses, adianta o The National. A mulher foi detida pela polícia dos Emirados Árabes Unidos, país onde reside.

Os procuradores do emirado de Al-Ain afirmam que a mulher matou o namorado, com quem mantinha uma relação há sete anos, depois de este lhe ter dito que pretendia casar com outra mulher.

O crime foi cometido há três meses mas só agora foi descoberto. O irmão do homem foi procurá-lo e encontrou um dente humano no interior de uma liquidificadora.

A polícia vai prosseguir com a investigação a este crime com contornos macabros.