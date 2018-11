Segurança imobilizou atirador e foi morto minutos depois pela polícia

20/11/2018

Norte-americano de 26 anos trabalhava turnos extra para poder comprar presentes para o primeiro Natal do filho. Foi morto pela polícia depois de ter parado um atirador.

Jemel Roberson, de 26 anos de idade, estava de serviço como segurança num bar em Chicago, na madrugada de 11 de novembro, quando um homem entrou no local aos tiros, depois de ter sido expulso. Roberson conseguiu dominar o suspeito e imobilizou-o no chão, apontando-lhe a sua arma de serviço, acreditando, possivelmente, que tinha conseguido evitar o pior.

Quando a polícia chegou ao local e viu o cenário – um homem negro vestido de preto a apontar uma arma a uma pessoa no chão – disparou sobre Roberson, matando-o. Deixa uma criança de nove meses e um bebé ainda por nascer.

Testemunhas no local indicaram a alguns meios, como a Vox, que gritaram que se tratava de um segurança, mas foi tarde demais. Roberson, descreveu Adam Harris, “tinha uma pessoa no chão, com o joelho nas suas costas e a arma apontada, a dizer ‘não te mexas’”.

“Eles fizeram o trabalho deles na mesma, viram um homem negro com uma arma e basicamente mataram-no”, acrescentou a mesma testemunha.

A polícia estadual de Illinois, encarregue da investigação ao caso, defende que foram dadas “várias ordens verbais” a Roberson para largar a sua arma antes dos agentes terem disparado. Um outro ponto de discussão é a roupa do segurança, que acusam de não estar devidamente sinalizada.

O chefe da polícia de Midlothian, um subúrbio de Chicago, descreveu, inclusive, o incidente como “o equivalente a um incidente de fogo amigável”.

De acordo com o advogado da família, Lee Merritt, citado pela CNN, Jemel estava a fazer turnos extra para poder preparar o primeiro Natal do filho, Tristan, de nove meses, e para apoiar a mulher, Avontae Boose, que está grávida do segundo filho.