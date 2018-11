Campeonato Nacional de Ténis arrancou nesta segunda-feira

20/11/2018 02:03 - Modificado em 20/11/2018 02:03

Os campeonatos de Ténis dos escalões de sub-18, seniores masculinos, seniores femininos e veteranos disputados pelos 28 campeões/campeãs das ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal e Santiago, tiveram início nesta segunda-feira, 19, na Cidade da Praia.

Depois da abertura oficial da prova, no domingo 18, no Clube de Ténis da Praia, os campeões regionais das quatro ilhas envolvidas na prova, iniciaram os jogos oficiais nesta segunda-feira. Ao todo 28 campeões e campeãs regionais vão lutar pelos títulos nacionais nas quatro categorias.

Oito atletas discutem o título em sub-18; oito nos seniores masculinos; oito nos seniores femininos e quatro nos veteranos. Os jogos da fase de grupos decorrerão até quinta-feira, 21, com os jogos a serem realizados durante todo o dia. As meias-finais estão agendadas para sexta-feira, 22, e as finais para sábado, 23, seguidas da cerimónia de encerramento, com entrega dos troféus.

Esta prova precede o nacional de sub-12, sub-14 e sub-16 realizados há duas semanas na ilha de Santo Antão. Esta competição que decorreu de 28 de Outubro a 4 Novembro envolveu 24 tenistas de São Vicente, Santo Antão, Sal e Santiago Sul. São Vicente venceu as competições de sub-12 e sub-16, enquanto, Santo Antão sagrou-se campeã de sub-14, pela primeira vez no seu historial.