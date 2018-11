Presidente da AAVT-CV em Macau para formação em Destino Turístico

20/11/2018 02:00 - Modificado em 20/11/2018 02:00

O Presidente da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVT-CV), Mário Sanches, chegou esta segunda-feira a Macau, como parte integrante de uma delegação cabo-verdiana que participa numa formação em Destino Turístico, ministrada pelo Instituto de Turismo de Macau (ITM), em parceria com a Organização Mundial do Turismo (UNWTO-sigla em inglês).

De acordo com a AAVT-CV, nesta comitiva nacional incluem-se ainda elementos do Ministério do Turismo e dos Transportes, bem como da Câmara de Turismo de Cabo Verde. Estão presentes, também, vários países africanos de língua oficial portuguesa, como são os casos de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe

A formação é intitulada de “Criação de Capacidades para o Desenvolvimento do Turismo Sustentável e Marketing de Destino”. Trata-se de uma importante iniciativa do ITM e vai de encontro ás apostas da atual gestão da AAVT-CV na formação e capacitação dos seus quadros. Mário Sanches acredita que esta formação irá permitir adquirir novas ferramentas e conhecimentos que permitam, tanto a ele como aos restantes quadros participantes, cumprir da melhor forma os seus papéis e realizar as iniciativas e projetos propostos, no caso a bem do crescimento e afirmação da AAVT-CV como, também, de Cabo Verde enquanto destino turístico.

Macau é um dos destinos turísticos de eleição no mundo. Tem como alavanca a indústria dos jogos. Por isso Sanches acrescenta “o objetivo é beber da experiência de Macau neste domínio e trazer expertises para o nosso País de forma a avançarmos no domínio do turismo”. Esta será ainda uma oportunidade dourada para que a AAVT-CV possa, através do seu presidente, estabelecer contactos com entidades e empresas locais ligadas ao sector do Turismo, no sentido de desenvolver relações e parcerias de negócios com as suas congéneres de Macau, conforme realça Sanches.

Este recorda, por exemplo, o grande empreendimento no Djeu do empresário macaense David Chow, e que está numa fase avançada de construção e que irá demandar “fazer uma ponte no que toca à distribuição e oferta de serviços”, conclui.

A referida formação decorre em Macau de 21 a 28 de novembro. A oportunidade de participação do mais alto representante da AAVT-CV nesta iniciativa surge, de um convite do Ministério do Turismo de Cabo Verde, a quem Sanches aproveitou para endereçar palavras de agradecimentos, prometendo tudo fazer para que ele, a AAVT-CV e o país possam tirar maior proveito e dividendos da mesma.