Caos no Carnaval 2019: Mandingas da Ribeira Bote e Fonte Felipe podem estar fora do desfile

20/11/2018 01:42 - Modificado em 20/11/2018 01:42

Este online sabe que os Mandingas da Ribeira Bote e Fonte Felipe vão anunciar um boicote ao Carnaval 2019 em solidariedade com os grupos Estrelas do Mar e Vindos de Oriente. O NN sabe que houve reuniões entre os referidos grupos de Mandingas e que “existe um acordo para não desfilarem em 2019” e que esta posição e os motivos vão ser tornados públicos hoje .

Entretanto, nas redes sociais prossegue a polémica tendo em conta a recente e continuada “novela” relativa ao Carnaval 2019 em São Vicente, e que envolve a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval (LIGOC-SV) e o grupo Estrelas do Mar. O presidente da agremiação mindelense, que por motivos profissionais se encontra fora do país, diz estar bastante indignado com a posição da Liga ao longo de todo o processo de adesão do Grupo Estrelas do Mar a essa Liga e por isso protesta contra a “postura de falta de diálogo”.

Utilizando a sua página na rede social Facebook, esclarece que, apesar das diversas e constantes campanhas de desinformação que LIGOC-SV vem levando a cabo, em momento algum, o vice-presidente do grupo carnavalesco pediu a queda dessa Liga. “Queremos sim colaborar, como sempre afirmamos, mas quem foge ao diálogo é a própria Liga”.

A LIGOC marcou para hoje á tarde uma conferência de imprensa para o “ esclarecimento de várias questões relacionadas com o Carnaval 2019”.