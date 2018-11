São Filipe : Prisão preventiva para suspeito de homicídio

20/11/2018 01:29 - Modificado em 20/11/2018 01:29

O tribunal de São Filipe colocou em prisão preventiva o jovem de 29 anos, suspeito de ter assassinado um homem em Chã das Caldeiras , no domingo. O suspeito conhecido como Cisto de Lala foi detido momentos depois da agressão á facada que retirou a vida a Isildo de Pedrinho.

Na sequência do primeiro interrogatório e legalização de prisão, o tribunal da comarca de São Filipe aplicou como medida de coação a prisão preventiva, devendo por isso o suposto autor do homicídio aguardar pelo desenrolar da instrução do processo na cadeia civil de São Filipe.

O caso aconteceu no início da tarde de domingo, na localidade de Boca Fonte, situada entre Cova Tina e Portela, em Chã das Caldeiras, abalando a comunidade local.