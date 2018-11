As contas do CAN: Cabo Verde de máquina de calcular na mão e velas acesas reentra na luta pelo apuramento

20/11/2018 01:20 - Modificado em 20/11/2018 01:20

Começam a ficar definidas as 24 seleções que vão marcar presença nos Camarões em 2019, para disputar a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN). Faltando apenas uma jornada nesta fase de qualificação, estão ainda em aberto 11 lugares. Os Tubarões Azuis, apesar da derrota frente ao Uganda ainda está na luta por um deles.

Já com o passaporte garantido estão: Senegal, Madagáscar, Marrocos, Camarões, Mali, Argélia, Nigéria, Guiné, Costa do Marfim, Mauritânia, Tunísia, Egipto e Uganda. Todas as seleções dos PALOP partem para a última jornada com hipóteses de apuramento. Angola, Guiné-Bissau e Moçambique dependem apenas delas própias para garantir o apuramento.

Quem está com vida mais difícil é a seleção cabo-verdiana, que entrará em campo no mês de Março de 2019, com uma calculadora nas mãos, pois é último classificado do grupo L, com quatro pontos apenas. Mas as contas não são assim tão complicadas. É vencer a partida frente ao Lesoto e esperar que a Tanzânia não vá além de um empate com o já apurado Uganda. É o suficiente para carimbar o apuramento.

O Uganda, já apurado, soma 13 pontos. A Tanzânia e o Lesoto com 5 pontos cada ocupam a segunda e terceira posição respectivamente. Em último lugar está Cabo Verde com 4 pontos.

Onde as coisas estão complicadas é no grupo F. Devido à suspensão que a FIFA aplicou à Serra Leoa, estão em falta realizar vários jogos. A CAF emitiu um comunicado no domingo, 18, onde anunciou que está a decidir se os jogos estão suspensos, ou se são cancelados e atribuídos os três pontos aos adversários, Quénia, Gana e Etiópia.

A última jornada da fase de qualificação está agendada para Março de 2019.