Juiz preso por agredir mulher volta à cadeia. Matou-a este sábado

19/11/2018 20:15 - Modificado em 19/11/2018 20:15

Foi condenado a dois anos de prisão por violência doméstica mas foi libertado após nove meses.

Lance Mason, juiz no condado de Cuyahoga, em Ohio, foi condenado a dois anos de prisão em 2015 depois de se assumir culpado nas brutais agressões a que submeteu a sua mulher, ao longo de 2014. Bateu-lhe em mais de 20 ocasiões, num delas bateu com a cabeça dela repetidamente no tablier do carro enquanto conduzia. E com os filhos no banco de trás.

Depois dessa agressão, que obrigou a mulher a fazer cirurgia de reconstrução facial, a polícia fez buscas em casa do homem e encontrou granadas de fumo, espingardas semi-automáticas, uma espada, um colete anti-balas e mais 2500 balas. Tinha sido condenado a dois anos de prisão mas cumpriu apenas nove meses.

Antigo senador, Lance Mason conseguiu emprego na administração da cidade de Cleveland pouco depois.

Aisha Fraser Mason (na imagem, em 2012), a mulher, foi encontrada morta este último sábado perto de sua casa, vítima de esfaqueamento. Lance Mason foi detido no mesmo dia.

Professora numa escola primária, foi esta semana feita uma vigília em seu nome. “Ela tocou as vidas de tantas das nossas crianças e vai fazer muita falta”, indicou um responsável escolar ao site de notícias local Cleveland.

A mulher iniciara o processo de divórcio dois dias depois da agressão no carro, em 2014, e o caso continua pendente.