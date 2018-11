PJ apreende mais de três toneladas de cannabis

19/11/2018 13:03 - Modificado em 19/11/2018 13:03

A operação que resultou desta apreensão, aconteceu no sábado passado, 17, na localidade de João Bernardo, no concelho de Santa Catarina de Santiago.

De acordo com a Policia Judiciária, os três mil quatrocentos e trinta e nove quilos (3.439 Kg) de droga foram apreendidos numa operação conjunta com a Polícia Nacional e a Unidades de Operações Especiais das Forças Armadas.

A operação de desmantelamento de várias plantações de Cannabis que contou, também, com o envolvimento do Ministério Público, que ordenou a destruição imediata do produto estupefaciente, ainda no local, devido a grande quantidade do mesmo.