Cabo Verde Ocean Week: um meio para o conhecimento mútuo e para a promoção da cooperação

19/11/2018 12:59 - Modificado em 19/11/2018 12:59

Arrancou na manhã desta segunda-feira, 19 Novembro, em Mindelo-São Vicente, a “Cabo Verde Ocean Week”, um evento que tem como principal objectivo posicionar o país como uma referência da economia azul do Atlântico.

No evento, que decorre até ao dia 23 de Novembro, participam especialistas nacionais e internacionais de economia azul. Ministros da Sub-região das Pescas e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, com responsabilidades nas questões marítimas dos respectivos países.

Sob o tema “Nosso oceano, fonte de riqueza e bem-estar”, os trabalhos iniciaram-se com o discurso de abertura do presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, seguindo-se os discursos do Ministro da Economia Azul, do Presidente da Câmara Municipal de São Vicente e da organização do evento.

O ponto forte das intervenções teve a ver com a questão da sensibilização e consciencialização da importância dos oceanos nas nossas vidas. Sendo Cabo Verde, o anfitrião, um país “99% mar, o encontro irá abordar temas como oportunidades e desafios da economia marítima.

No acto de abertura, Jorge Santos destacou a importância dos oceanos na vida da população, revelando números que levam todos a reflectir sobre as responsabilidades para a compreensão e desenvolvimento dos ecossistemas dos oceanos e para que a nossa inevitável dependência do mar.

“Será sempre uma responsabilidade partilhada que deverá ser assumida, quer individualmente pelas nações, quer a nível das instâncias bilaterais e unilaterais da cooperação e desenvolvimento”.

Este, mais adiante, reconhece a importância do CVOW que, no seu entender, representa um meio para o conhecimento mútuo e para a promoção da cooperação, tendo em conta que as actividades projectadas que abarcam conferências e mesas redondas onde serão debatidos diversos temas. “Teve-se a preocupação ter presentes especialistas das mais variadas áreas do domínio do mar”.

O Presidente da Assembleia Nacional salientou que o país assume que tem uma responsabilidade muito grande da defesa e preservação do Oceano Atlântico, que deriva de vários factores, entre eles a sua área territorial que em 99% são águas atlânticas. Ou seja, somos um país do mar. Por isso considera que esta “parte do território nacional precisa, por um lado, de ser bem vigiada e pelo outro ser explorada sim, mas de uma forma sustentável”.

Para Jorge Santos a eficiente unificação do território imerso só é possível pela via marítima, parte fundamental da nossa economia está assente no mar. Nas pescas, turismo, transporte, reparação naval, actividade portuária, entre outros e porque a segunda maior exportação de Cabo Verde são produtos do mar. Jorge Santos assegura que, tendo em conta, o forte potencial que existente esta precisa, ainda, de ser explorada com a projecção da nossa economia nacional.

O objectivo de fazer de Cabo Verde uma economia de circulação localizada no atlântico médio, pretende contar com uma forte componente da economia marítima. O aproveitamento da potencialidades em novas áreas, que no entanto, não passa só por explorar, mas preservar e proteger o atlântico como fonte de sobrevivência e viabilidade económica e ambiental nacional.

Concluindo afirma que toda a estratégia do projecto da zona especial de desenvolvimento da economia marítima de São Vicente é empreendida neste que é possivelmente um dos grandes desafios do desenvolvimento de Cabo Verde.