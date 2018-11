É oficial, homens com esta característica são mais atraentes. Concorda?

19/11/2018 11:13 - Modificado em 19/11/2018 11:13

Uma pesquisa inédita garante que os homens com barba são considerados mais atraentes pelo sexo oposto.

Aconclusão é de um estudo publicado no periódico científico Journal of Evolutionary Biology, que pediu a 8.500 mulheres que classificassem vários homens como potenciais parceiros amorosos com ou sem barba.

Para efeitos daquela pesquisa, os indivíduos foram fotografados de cara limpa, cinco e 10 dias após se terem barbeado pela última vez, e quatro semanas depois.

Os resultados foram surpreendentes: todas as mulheres solteiras preferiram homens com pelos faciais.

Aliás, os homens com barba moderada receberam as classificações mais elevadas de atratividade, seguidos pelos indivíduos com barba acentuada e com pouca.

Os investigadores concluíram que os traços típicos masculinos, tais como uma linha de maxilar pronunciada, que comummente simbolizam saúde e níveis altos de testosterona, poderão por sua vez não ser de todo aquilo o que as mulheres buscam num parceiro a longo prazo… enquanto a barba está associada a indicadores como a idade do indivíduo e dominância social masculina.

Uma das teorias estudo sugere que: “As barbas poderão ser mais atrativas para as mulheres que buscam um parceiro e um compromisso duradouro já que são indicadoras da habilidade do indivíduo para competir socialmente com outros homens pelos recursos disponíveis”.