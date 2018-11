Nave de carga russa entrega bens na Estação Espacial Internacional

19/11/2018 10:47 - Modificado em 19/11/2018 10:47

As imagens mostram a aproximação da aeronave ao segmento russo da Estação Espacial Internacional.

Se alguma vez se questionou como é que são entregues bens aos astronautas da Estação Espacial Internacional ou de outras missões na órbita do planeta Terra, estas imagens captadas pelas câmaras da estação dão-lhe uma ideia. Uma aeronave de carga russa atracou com sucesso este domingo no módulo de serviço Zvezda, o segmento russo da Estação Espacial Internacional.

A aeronave de carga chamada Russian Progress 71 não tem tripulação. As imagens partilhadas no Twitter da Estação Espacial Internacional mostram a aproximação cuidadosa do aparelho ao módulo de serviço Zvezda.

Em breve, outra aeronave de carga chegará à Estação Espacial Internacional. A Northrop Grumman Cygnus vai chegar esta segunda-feira e transporta uma carga de mais de três mil quilos.