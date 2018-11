Efeito do mau ano agrícola na Boa Vista já se faz sentir

18/11/2018 22:59 - Modificado em 18/11/2018 22:59

Os agricultores e criadores de gado da Zona Norte da ilha da Boa Vista e das localidades de Bofareira e Estância de Baixo, vivem momento conturbado devido ao mau ano agrícola e já começam a ficar sem esperanças, pois os efeitos da seca já se fazem sentir.

Sem água, sem pasto e sem ração para os animais, a situação dos agricultores e criadores de gado ganha cada vez proporções mais drásticas, estando a situação neste momento muito crítica como apontam os homens do campo. Os agricultores e pastores estão apreensivos, com mais um mau ano agrícola.

“A escassez é muito grande. Muitos poços já não têm água. Já fizemos escavações a mais de 20 metros e não encontramos nada. O nosso gado não têm o que beber e nem de comer. Não temos como sustentâ-los. Estão a morrer e tornando-se lenhas do campo” assegurou um agricultor da Estância de Baixo a RCVBV. Como o classifica este mesmo agricultor o momento é de penúria, clamando pelo socorro e pela intervenção dos poderes locais e central, sustentando que muitos trabalhadores já foram demitidos.

A presidente da Associação dos Agricultores e Criadores do Gado do Norte, Elizabete Évora, citada pela mesma fonte, assegura que de momento a maior dificuldade prende-se com a falta de pastos e de água. A presidente afirma que a situação agrava-se ainda mais, quando os clientes, nomeadamente algumas cadeias de hotéis, demoram para efectuar o pagamento aos agricultores e criadores de gado do norte pelo fornecimento de produtos. “Além do roubo de gados, falta de água e pastos, a situação é cada vez mais crítica, quando os hotéis levam mais de dois meses para pagá-los pelo fornecimentos dos produtos. O que é inadmissível e dificulta ainda mais na compra de ração para fazer face a falta de pastos”, concluiu Elizabete Évora.