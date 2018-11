Escolinha de Futebol Ponta d´Pom promove torneio de Cariz Social

O torneio de carácter social, realizado pela Escolinha de Futebol do Ponta d’Pom no sábado, 17, no Centro de Estágio da FCF em Mindelo, contou com a presença de todas as escolinhas de futebol da ilha e serviu para arrecadar alimentos e produtos de higiene para o Centro de Acolhimento para Crianças com Necessidades Especais de Canalona.

Neste torneio voltado para a ajuda social estiveram presentes cerca de 600 crianças das escolinhas de futebol de São Vicente. De acordo com a organização, foram arrecadados 207 kg de alimentos e cerca de 50 produtos de higiene. O presidente do Ponta d’Pom, Albertino Goncalves, afirma que o objectivo central por detrás da realização desta actividade é incutir nas crianças o espírito de ajuda. “Ligar o desporto ao social” assegura.

Para o presidente deste clube as actividades de cariz social não vão ficar por aqui, estando ainda em carteira muitas outras para poder apoiar outras instituições em São Vicente.