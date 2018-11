Primeiro-ministro preside ao Business Woman, organizado pela Associação de Mulheres Empresárias

18/11/2018 22:22 - Modificado em 18/11/2018 22:22

Esta segunda-feira, 19 de Novembro, assinala-se o Dia do Empreendedorismo Feminino. Para marcar a efeméride e enquadrado na Semana Global do Empreendedorismo, a Associação de Mulheres Empresárias de Santiago (AMES) realiza no mesmo dia, com o apoio do Governo de Cabo Verde, o Business Woman, com o propósito de promover um diálogo aberto e uma maior aproximação entre o Governo e o sector empresarial, mormente o feminino.

O evento a ser realizado na cidade da Praia, prevê a assinatura de um Protocolo de parceria entre o Governo e a AMES, além do diálogo alargado suportado por três painéis, com participações do Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, que preside ao ato.

Quem também irá marcar presença é o Vice-Primeiro-ministro, Olavo Correia, que falará do ecossistema de financiamento com o OE 2019 como pano de fundo, entre outras instituições ligadas a promoção e desenvolvimento do empreendedorismo, como o IEFP, a Pró Empresa e a Bolsa de Valores.

Entretanto, a celebração do Dia do Empreendedorismo começa de manhã, com visitas do Chefe do Governo a três empresas lideradas por mulheres, conforme programa apenso.