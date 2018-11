Partido Popular: cabo-verdianos pagam muito caro por uma saúde que não satisfaz e não responde às demandas da população

18/11/2018 21:49 - Modificado em 18/11/2018 21:49

Declarações feitas a propósito da aplicação da Taxa Moderadora aplicada nos hospitais, durante a reunião quinzenal da Direcção Nacional do Partido Popular (PP), realizada este domingo na cidade da Praia.

O Vice-presidente do partido, Felisberto Semedo, diz que o PP nunca foi a favor da aplicação da Taxa Moderadora nos hospitais em Cabo Verde, justificando que o nível de vida da maioria das famílias é muito baixo e existem hospitais que não têm equipamentos adequados para a realização de exames que são cobrados a um preço muito elevado nas clínicas.

“Nós nunca concordamos com a cobrança dessa taxa que inclui as fichas de entrada que custam 300 escudos, a cama que custa dois mil escudos e sem falar dos exames que muitos pacientes fazem nas clínicas a um preço elevado”, disse, afirmando que se dentro do montante do Fundo do Ambiente, pelo menos uma parte do dinheiro tivesse sido canalizado para o sector da saúde hoje Cabo Verde teria uma “saúde melhor e os cabo-verdianos bem servidos”.

Além desta questão, o vice do partido abordou ainda a questão do Fundo do Ambiente. Este membro do PP considerou as últimas revelações feitas pelo ex-director Moisés Borges como sendo “graves”, porque, justificou, dos 920 mil contos transferidos para as câmaras e associações não foi feita a prestação de contas dos envolvidos, pelo que, apela à Procuradoria Geral da República que apure os factos.

Felisberto Semedo criticou por outro lado a passividade das autoridades locais e nacionais relativamente às denúncias de casos de prática de turismo sexual envolvendo menores na ilha do Sal, realçando que o seu partido aguarda uma reacção das entidades responsáveis na matéria.

“Uma senhora estrangeira denunciou casos de turismo sexual pedindo neste sentido às autoridades locais e nacionais que actuem no sentido de resolver este problema e, há que convir, o nível do turismo que temos vindo a praticar em Cabo Verde não tem merecido a devida atenção das autoridades nacionais”, sublinhou, lembrando que o turismo é o motor de desenvolvimento de Cabo Verde.

