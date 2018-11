Concurso de Professores: Prova de conhecimento foi o “calcanhar de Aquiles” para a maioria dos candidatos

18/11/2018 21:27 - Modificado em 18/11/2018 21:27

A prova de conhecimento nas disciplinas de Matemática e Informática revelaram ser o ponto mais fraco para a maioria dos candidatos do concurso de Professores para o ano lectivo 2018/19. Um facto que já gerou o descontentamento da Secretária de Estado para Modernização Administrativa, Edna Oliveira, que inclusive já terá pedido a anulação do concurso.

Na disciplina de Matemática, num universo de 23 candidatos, apenas um ficou aprovado no teste de conhecimento. Para o Ensino Básico Obrigatório, também uma alta taxa de reprovação no teste de conhecimento, o mesmo acontecendo com a disciplina de Físico-Química onde nenhum candidato passou. A nota exigida no regulamento para que os candidatos pudessem ser aprovados era de 12 valores.

Informações recolhidas por este Online dão conta que existe a possibilidade da contratação destes candidatos para leccionarem durante o presente ano lectivo, através da prestação de serviços, o que os obrigaria a participar em novo concurso no ano lectivo 2019/20.

Outro problema que afecta neste momento o ensino em Cabo Verde é o facto de já la vão dois meses e meio do início das aulas e faltando cerca de um mês para a conclusão do primeiro trimestre e ainda existem muitas escolas sem professores para várias disciplinas.

Recorda-se que durante o concurso de recrutamento de professores, 42 Licenciados em Ciências da Educação foram excluídos do concurso por, alegadamente, não possuírem as condições académicas e profissionais suficientes para leccionarem. Uma situação que deixou os licenciados mergulhados em profundo descontentamento. Estando estes neste momento a lutar para que os seus direitos, que entendem estar a ser violados, sejam repostos.