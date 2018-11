Torneio Abertura: Mindelense e Farense empatam a duas bolas

18/11/2018 21:13 - Modificado em 18/11/2018 21:17

O Mindelenese e o Farense empataram a duas bolas, neste domingo,18, em jogo a contar para a 4ª jornada do Torneio Abertura de São Vicente. Três dos quatro golos foram marcados da marca dos onze metros.

Os Leões da Rua de Praia chegaram a esta partida com grandes hipóteses de saltar para a liderança isolada da competição, pois viram os seus adversários directos cederem pontos. Se tal não aconteceu muito se deve à equipa de Fonte Filipe que demostrou muita garra e arrancou, merecidamente, um empate ao campeão regional.

O CS Mindelense, no decorrer do primeiro tempo chegou a uma vantagem confortável de dois golos. Para isso contribuiram os golos marcados por Guga de grande penalidade e Ary que numa grande jogada colectiva dos encarnados fez acumular o marcador.

Os pupilos de Rui Alberto Leite foram para o descanso com uma vantagem preciosa, mas que não souberam segurar no segundo tempo. Nos segundos 45 min. a história do encontro foi outra. Logo à passagem dos primeiro cinco minutos Torrod comprometeu com um atraso defeituoso para o seu guarda-redes Hélio. Este sob a pressão de Ailton não aliviou a bola permitindo o roubo de bola do avançado do Farense, que só foi travado em falta pelo guardião encarnado. Chamado á conversão, o mesmo Ailton camisola 9 nas costas, não tremeu e atirou a contar. Penálti clássico, guarda-redes para um lado e a bola para o outro.

Com o golo marcado os comandados de Bassana colocaram maior velocidade na circulação da bola e colocaram em evidência todos os argumentos que dispunham na tentativa de empatar o jogo.

Os jogadores do Mindelense sentiram a pressão do adversário e começaram a ceder mais espaços no meio campo o que permitiu a equipa de Fonte Filipe, controlar os momentos do jogo e carregar o pé no acelerador. Rui Alberto Leite tentou estancar a pressão fazendo entrar o avançado Papalele e os médios Lizender e Fredson.

De nada serviram as alterações pois quem acabaria por marcar seria o Farense. De novo por Ailton e de novo de grande penalidade. Desta feita, foi aos 70 minutos, num lance onde Lizender, dentro da sua grande área, tentou aliviar a bola, acabando por jogar a bola com a mão. Ailton repetiu a dose e enganou de novo Hélio, bola para um lado e guarda-redes para o outro.

O empate do Farense animou os últimos 20 minutos de jogo com as duas equipas à procura da vantagem no marcador. Toy Adão, capitão do Mindelense, esteve perto de marcar mas Ricardo estava atento e defendeu o cabeceamento do defesa central. Na outra área foi Maiuka quem teve a chance da remontada na partida, mas não acertou com o alvo, quando tinha tudo para atirar com êxito para a baliza a guarda de Hélio.

A jornada quatro arrancou com a vitória do Batuque FC sobre a Académica por 0-2, no sábado, 17. Balakov foi o autor dos golos da formação de Alto Miramar. No outro jogo de sábado, o Derby venceu o Castilho, lanterna vermelha da prova, por 0-2. Sílvio e Toy foram os marcadores de serviço dos derbianos neste encontro. Já neste domingo, no fecho da jornada, o Salamansa levou de vencida o Corinthians por 1-2. Néné e Stoy marcaram para o Salamansa e Denis marcou para os recém-promovidos.

Com o combinado de resultados o CS Mindelense mantem a liderança, agora com 8 pontos, os mesmos que o FC Dérby, mas tem maior número de golos marcados. Na terceira posição surge agora o Batuque FC com 7 pontos. A Académica também tem 7 pontos, mas leva desvantagem no que toca ao número de golos marcados. Farense é 5º classificado com 6 pontos. A 6ª posição é ocupada agora pelo Salamansa com 5 pontos. Corinthians é sétimo com 3 pontos. Na cauda da tabela e ainda sem pontuar está o Castilho, que soma quatro derrotas nos quatro jogos já disputados.