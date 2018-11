Seleção feminina estreia-se com uma derrota

17/11/2018 19:01 - Modificado em 17/11/2018 19:53

A selecção feminina de futebol fez a sua estreia internacional num jogo amigável frente à Guiné-Bissau, sendo derrotada por uma bola a zero. Apesar do bom começo, desperdiçando um pontapé da marca de grande penalidade, pela capitã Lúcia, logo aos três minutos e dominando até cerca dos trinta minutos da primeira parte, sem porém concretizar nenhuma das oportunidades criadas. Alías, seriam as guinenses, aos 40 min., a marcar o golo que ditaria o resultado final da partida.

O intervalo parece que não fez bem à nossa selecção. Cedo se notou a falta de frescura física e discernimento nas atletas nacionais. O domínio da segunda parte pertenceu, quase por inteiro, à seleção da Guiné-Bissau, aproveitando o espaço que as cabo-verdianas iam dando. Destaque-se o empenho e determinação das jogadores cabo-verdianas em dar a volta ao resultado, mas em vão. Nem o recurso ao banco de suplentes alterou o rumo da partida.

Com o aproximar do final da partida Silvéria Nédio e a sua equipa técnica optaram por fazer entrar todas as jogadoras que restavam no banco, participando assim, também elas, neste jogo histórico.

Nas bancadas do Estádio Nacional, bem preenchidas, estiveram dois apoiantes especiais. O Presidente da República e a Primeira Dama, que também é a Madrinha desta seleção feminina.